Еще одна компания будет сотрудничать с рязанским РЦК

Компания НПП «ПожПромТех» присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда», который входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». На предприятии прошло стартовое совещание, где эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса рассказали о целях проекта, его этапах и возможностях обмена опытом по внедрению бережливого производства.

НПП «ПожПромТех» ― одна из компаний на рынке систем пожарной безопасности. Ее специалисты занимаются разработкой систем пожаротушения, документации, оказывают экспертное сопровождение, занимаются производством оборудования и его монтажом. Среди клиентов компании около 30 партнеров с мировым именем ― нефтегазовые предприятия, заводы по производству грузовых машин, транспортные компании.

В качестве пилотного потока сотрудники НПП «ПожПромТех» совместно с экспертами РЦК выбрали производство блок-боксов пожарных гидрантов ББПГ-ППТ. Именно здесь будет проведен анализ всех процессов, после чего эксперты РЦК предложат пути улучшения качества работы, а также обучат сотрудников предприятия основам бережливого производства.

Отметим, что НПП «ПожПромТех» стало одиннадцатым участником нового федерального проекта «Производительность труда», который стартовал в начале 2025 года. На сегодняшний день более 100 рязанских предприятий повышают свои бизнес-процессы с помощью «бережливых» инструментов. Стать участником проекта, а также узнать подробную информацию о его реализации можно на ИТ-платформе производительность. рф.