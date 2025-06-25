Полиция попросила рязанцев помочь в поиске очевидцев ДТП

Авария случилась 26 июля 2024 года, примерно в 08:10, в Старожиловском районе на 46-ом километре автодороги «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов». Там столкнулись «КАМАЗ» под управлением 34-летнего местного жителя и автомобиль «Деу Нексия», за рулем которого был 22-летний рязанец. В результате происшествия водитель легковушки, а также его 25-летний пассажир с различными травами обращались в медицинское учреждение. Свидетелей просят обратиться в Отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону (4912) 44-46-08.

Полиция попросила рязанцев помочь в поиске очевидцев ДТП. Информацию разместила пресс-служба УМВД по региону.

Авария случилась 26 июля 2024 года, примерно в 08:10, в Старожиловском районе на 46-ом километре автодороги «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов». Там столкнулись «КамАЗ» под управлением 34-летнего местного жителя и автомобиль «Деу Нексия», за рулем которого был 22-летний рязанец.

В результате происшествия водитель легковушки, а также его 25-летний пассажир с различными травами обращались в медицинское учреждение.

Свидетелей просят обратиться в Отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону (4912) 44-46-08.