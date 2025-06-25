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Патриарх Кирилл предрек наступление «эры антихриста» с развитием ИИ
В своем выступлении на заседании Высшего Церковного Совета РПЦ он отметил, что ИИ оказывает значительное влияние на различные аспекты жизни и требует внимательного и ответственного подхода со стороны Церкви. Священнослужитель выразил обеспокоенность тем, что люди все чаще предпочитают общаться с нейросетью вместо взаимодействия с реальным собеседниками. Он подчеркнул, что социальная сущность человека предполагает живое взаимодействие, без которого страдают как отдельные личности, так и общество в целом.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предупредил о возможных социальных последствиях распространения искусственного интеллекта. Об это сообщает «Газета. ру».

В своем выступлении на заседании Высшего Церковного Совета РПЦ он отметил, что ИИ оказывает значительное влияние на различные аспекты жизни и требует внимательного и ответственного подхода со стороны Церкви.

Священнослужитель выразил обеспокоенность тем, что люди все чаще предпочитают общаться с нейросетью вместо взаимодействия с реальным собеседниками. Он подчеркнул, что социальная сущность человека предполагает живое взаимодействие, без которого страдают как отдельные личности, так и общество в целом.

Глава РПЦ добавил, что развитие технологий ведет к размытию границ между добром и злом, что может иметь серьезные духовные и нравственные последствия.

«Каким станет мир, в котором будут жить люди, потерявшие способность общаться друг с другом, а значит, способность любить, прощать, сострадать? Вот это уже богословская тема, потому что с исчезновением этих качеств и этих способностей человека человечество перейдет ту черту, за которой уже невозможно отличить добро от зла, а именно утрата этой способности и означает наступление эры антихриста», — заявил патриарх.

Он призвал Совет РПЦ осознать угрозу, которую представляет ИИ, и найти способы решения этой проблемы.