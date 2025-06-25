Опубликован прогноз погоды на 26 июня в Рязанской области
В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем ожидаются кратковременные осадки, местами сильные, возможна гроза. Ветер южный, с переходом на северо-западный, 6-11 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13°С, днем +16…+21°С.
Опубликован прогноз погоды на 26 июня в Рязанской области. Информацию разместил региональный ЦГМС.
В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем ожидаются кратковременные осадки, местами сильные, возможна гроза.
Ветер южный, с переходом на северо-западный, 6-11 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с.
Температура воздуха ночью +8…+13°С, днем +16…+21°С.