Около заправки на рязанской трассе М-5 произошло серьезное ДТП

По словам очевидцев, авария случилась в среду, 25 июня, в районе АЗС «Змей Горыныч». Судя по кадрам, столкнулись две легковушки. Одна из них после ДТП врезалась в дорожное ограждение. Машины получили серьезные механические повреждения. Официальная информация о пострадавших и подробности уточняются.

Около заправки на трассе М-5 в Рязанском районе произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, авария случилась в среду, 25 июня, в районе АЗС «Змей Горыныч» в Рязанском районе. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки. Одна из них после ДТП врезалась в дорожное ограждение. Машины получили серьезные механические повреждения.

Официальная информация о пострадавших и подробности уточняются.