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Названы популярные направления для полетов осенью среди россиян
В списке внутренних направлений лидирует Сочи: на него приходится 26% от всех перелетов по стране. Также популярны Москва (10% бронирований), Санкт-Петербург (9%), Калининград (8%) и Минеральные Воды (8%). Средняя продолжительность отдыха — чуть больше недели. За рубежом популярна Турция — 12% от международных перелетов. Следом Узбекистан (11% бронирований), Япония (8%), Таиланд (6%) и Китай (5%). Средняя продолжительность путешествия — около двух недель, а самые долгие поездки планируются в Таиланд — три недели.

Названы популярные направления для полетов осенью среди россиян. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на «Авиасейлс».

В списке внутренних направлений лидирует Сочи: на него приходится 26% от всех перелетов по стране. Также популярны Москва (10% бронирований), Санкт-Петербург (9%), Калининград (8%) и Минеральные Воды (8%). Средняя продолжительность отдыха — чуть больше недели.

За рубежом популярна Турция — 12% от международных перелетов. Следом Узбекистан (11% бронирований), Япония (8%), Таиланд (6%) и Китай (5%). Средняя продолжительность путешествия — около двух недель, а самые долгие поездки планируются в Таиланд — три недели.