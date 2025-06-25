На двух улицах в Рязани отключат холодную воду 26 июня

В четверг, 26 июня, с 09:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам: улица 1-й Почтовый проезд, дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; улица Дашковская, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 корп.1, 14, 15, 15 корп.1, 15-а, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 54-а.