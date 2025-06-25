Губернатор Павел Малков: постоянно совершенствуем комплекс мер социальной поддержки бойцов СВО и их семей

В Рязанской области постоянно совершенствуется комплекс мер социальной поддержки бойцов СВО и их семей. Об этом губернатор Рязанской области Павел Малков заявил на выездном заседании попечительского совета госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» на базе многопрофильного социально-реабилитационного центра «Сосновый бор». В заседании участвовали статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, директор федеральной службы по финансовому мониторингу, председатель попечительского совета фонда Юрий Чиханчин, первый зампред правительства региона Денис Боков, зампред областного правительства Наталья Суворова, зампред правительства Рязанской области — министр здравоохранения Александр Пшенников.

В Рязанской области постоянно совершенствуется комплекс мер социальной поддержки бойцов СВО и их семей. Об этом губернатор Рязанской области Павел Малков заявил на выездном заседании попечительского совета госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» на базе многопрофильного социально-реабилитационного центра «Сосновый бор».

В заседании участвовали статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, директор федеральной службы по финансовому мониторингу, председатель попечительского совета фонда Юрий Чиханчин, первый зампред правительства региона Денис Боков, зампред областного правительства Наталья Суворова, зампред правительства Рязанской области — министр здравоохранения Александр Пшенников.

Речь на заседании шла о взаимодействии рязанского филиала фонда с региональной межведомственной комиссией по поддержке участников СВО и их семей, отделениями социального фонда России, успешных практиках сотрудничества с профильными социальными и некоммерческими организациями. Обсуждались вопросы совместной работы фонда с реабилитационным центром «Сосновый бор». Говорили также о внедрении государственной информационной системы «Защитник Отечества».

«Такой формат заседаний позволяет получать обратную связь напрямую от филиалов фонда, представителей власти, ветеранов СВО и уделять особое внимание задачам, которые требуют доработки. Обсудили вопросы содействия защитникам, которые после возвращения домой хотят заниматься бизнесом, открыть свое дело. Также необходимо продумать и механизмы, стимулирующие работодателей трудоустраивать участников спецоперации, прежде всего героев с инвалидностью. Планируем детально изучить и обобщить региональные практики в этом направлении и тиражировать лучшие из них на федеральном уровне. Это будет важным шагом в усовершенствовании работы фонда», — подчеркнула статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Директор федеральной службы по финансовому мониторингу, председатель попечительского совета фонда Юрий Чиханчин отметил, что важным фактором для совершенствования комплексной системы поддержки ветеранов СВО является координация взаимодействия на уровне региона.

«Наша главная задача — посмотреть, как выстраивается межведомственное взаимодействие в регионах, федеральных округах. Цель — выявить положительные практики, которые можем использовать, чтобы в дальнейшем улучшить работу фонда и в целом деятельность, связанную с поддержкой участников СВО и членов их семей», — отметил он.

Губернатор Павел Малков поблагодарил Анну Цивилеву и членов попечительского совета за выбор Рязанской области в качестве площадки для проведения выездного заседания. Он также представил опыт Рязанской области по поддержке бойцов спецоперации.

«Постоянно совершенствуем комплекс мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей, работаем совместно с фондом „Защитники Отечества“. Постоянно находимся в диалоге с бойцами и их близкими. Собираем и реализуем предложения. У нас работает программа „ГЕРОИ62“ по подготовке кадрового резерва для государственного и муниципального управления. Реализуем программу „СВОй бизнес“ — для тех, кто хочет запустить свое дело. Начинаем кадровую программу для вдов и жен участников спецоперации. На нее уже записались более 50 человек, запустим осенью. Всю нашу систему поддержки будем и дальше активно развивать», — - сказал он.

Малков также добавил, что в Рязанской области будут внедряться и лучшие практики, представленные на заседании.

По итогам работы совета сформировано протокольное решение. В нем предполагается подготовка и направление в Минздрав России предложений по нормативному закреплению обязательных консультаций психолога и других профильных специалистов при проведении диспансеризации ветеранов СВО. Отмечается, что с Минцифры будет проработана возможность включения в ГИС «Защитник Отечества» организации консультации психолога с использованием дистанционных технологий (телемедицины) для ветеранов СВО, в том числе проживающих в удаленных населенных пунктах.

Кроме того, фонд совместно с межведомственными комиссиями регионов обобщит лучшие региональные практики по стимулированию роста занятости среди участников СВО, предоставлению региональных мер поддержки работодателям, создающим рабочие места для ветеранов СВО с инвалидностью, и проработает механизмы поддержки ветеранов, принявших решение заняться предпринимательской деятельностью, на базе региональных центров «Мой бизнес».