Госдума рассматривает новые основания для лишения приобретенного гражданства РФ

В Госдуму внесён проект о расширении перечня оснований, по которому будут лишать приобретенного гражданства РФ. Об этом сообщил в своей телеграм-канале Вячеслав Володин. Среди новых оснований: совершение насильственных действий сексуального характера, преступления экстремистского и террористического характера, сотрудничество с иностранными государствами против интересов России, поддержка противников страны, распространение нацистских символов и незаконное вмешательство в российскую инфрастуктуру.

В Госдуму внесён проект о расширении перечня оснований, по которому будут лишать приобретенного гражданства РФ. Об этом сообщил в своей телеграм-канале Вячеслав Володин.

Среди новых оснований: совершение насильственных действий сексуального характера, преступления экстремистского и террористического характера, сотрудничество с иностранными государствами против интересов России, поддержка противников страны, распространение нацистских символов и незаконное вмешательство в российскую инфрастуктуру.