Экс-глава «Роскосмоса» пригрозил комикам из КВН отправкой на СВО из-за шутки про него. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».
Политик опубликовал отрывок из выступления команды «Негоден» в ¼ Высшей Лиги КВН, прошедшем 10 дней назад. Комики разыграли шутку с полетом в космос:
— Командир, я остаюсь, у меня тут девушка появилась.
— Парень, ты чего, космос на телку не меняют!
— Это кто сказал?
— Это было в докторской Рогозина.
После этого Рогозин в своем Telegram-канале написал, что выяснил, к какому военкомату приписаны комики, и устанавливает то бесталанное автора, который придумал шутку.
«Парней этих ждем у себя, всему научим, в том числе чувству юмора. Да и противник у нас „с огоньком“, как говорится» — написал бывший глава «Роскосмоса».
Видео выступления можно посмотреть по