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Экс-глава «Роскосмоса» пригрозил комикам из КВН отправкой на СВО из-за шутки про него
Политик опубликовал отрывок из выступления команды «Негоден» в ¼ Высшей Лиги КВН, прошедшем 10 дней назад. Комики разыграли шутку с полетом в космос: — Командир, я остаюсь, у меня тут девушка появилась.— Парень, ты чего, космос на телку не меняют!— Это кто сказал?— Это было в докторской Рогозина. После этого Рогозин в своем Telegram-канале написал, что выяснил, к какому военкомату приписаны комики, и устанавливает то бесталанное автора, который придумал шутку. «Парней этих ждем у себя, всему научим, в том числе чувству юмора. Да и противник у нас „с огоньком“, как говорится» — написал бывший глава «Роскосмоса».

Экс-глава «Роскосмоса» пригрозил комикам из КВН отправкой на СВО из-за шутки про него. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

Политик опубликовал отрывок из выступления команды «Негоден» в ¼ Высшей Лиги КВН, прошедшем 10 дней назад. Комики разыграли шутку с полетом в космос:

— Командир, я остаюсь, у меня тут девушка появилась.

— Парень, ты чего, космос на телку не меняют!

— Это кто сказал?

— Это было в докторской Рогозина.

После этого Рогозин в своем Telegram-канале написал, что выяснил, к какому военкомату приписаны комики, и устанавливает то бесталанное автора, который придумал шутку.

«Парней этих ждем у себя, всему научим, в том числе чувству юмора. Да и противник у нас „с огоньком“, как говорится» — написал бывший глава «Роскосмоса».

Видео выступления можно посмотреть по ссылке.