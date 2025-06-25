Армия России освободила Ялту в ДНР
Помимо этого, ВС РФ поразили нефтебазу, снабжающую горючим подразделения ВСУ на Донбассе, пусковую установку ЗРК С-300ПТ, РЛС обнаружения воздушных целей П-18 и машину управления. За сутки средства ПВО сбили семь управляемых авиабомб JDAM производства США и 335 БПЛА самолетного типа.
Армия России освободила Ялту в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.
Помимо этого, ВС РФ поразили нефтебазу, снабжающую горючим подразделения ВСУ на Донбассе, пусковую установку ЗРК С-300ПТ, РЛС обнаружения воздушных целей П-18 и машину управления.
За сутки средства ПВО сбили семь управляемых авиабомб JDAM производства США и 335 БПЛА самолетного типа.