В Рязанской области утвердили исполнение бюджета с рекордными доходами

На заседании, прошедшем в среду, 25 июня, депутаты регионального парламента рассмотрели и приняли закон «Об исполнении областного бюджета за 2024 год». Ранее документ обсуждался с общественностью в формате публичных слушаний и прорабатывался профильным комитетом Думы. Об основных показателях рассказала министр финансов региона Марина Наумова. Она сообщила, что доходы в 2024 году поступили в объеме почти 111 млрд рублей с ростом более чем на 11% к 2023 году и превышением прогнозных значений на 7%. Расходы областного бюджета выросли на 2% и составили 102 млрд рублей. По итогам года бюджет исполнен с профицитом в размере почти 9 млрд рублей. Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поблагодарил депутатов законодательного собрания и Правительство региона за слаженную продуктивную работу, подчеркнув, что в области продолжалась реализация национальных проектов, модернизация системы образования, здравоохранения, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. «Только в прошлом году был построен 41 социальный объект в 21 муниципалитете. Это детские сады, школы, дома культуры, 31 ФАП и две амбулатории — те объекты, которые долго ждали люди, — напомнил Аркадий Фомин. — Мы видим, что принимаемые нами законы благодаря финансовой обеспеченности реально работают. За 2024 год более 5 тысяч семей получили единовременную выплату при рождении ребенка. Более 250 многодетных семей воспользовались правом на компенсацию взамен предоставления земельных участков. На эти цели было выделено 50 млн рублей. Региональный материнский капитал получили почти 2 тысячи семей. При корректировках бюджета дополнительные средства мы добавляли на решение ключевых вопросов: поддержку участников СВО и их близких, льготные лекарства, выплаты медицинским работникам, благоустройство территорий. Сегодня, как и прежде, перед нами стоит задача обеспечить эффективное расходование каждого бюджетного рубля».

На заседании, прошедшем в среду, 25 июня, депутаты регионального парламента рассмотрели и приняли закон «Об исполнении областного бюджета за 2024 год». Ранее документ обсуждался с общественностью в формате публичных слушаний и прорабатывался профильным комитетом Думы.

Об основных показателях рассказала министр финансов региона Марина Наумова. Она сообщила, что доходы в 2024 году поступили в объеме почти 111 млрд рублей с ростом более чем на 11% к 2023 году и превышением прогнозных значений на 7%. Расходы областного бюджета выросли на 2% и составили 102 млрд рублей. По итогам года бюджет исполнен с профицитом в размере почти 9 млрд рублей. Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поблагодарил депутатов законодательного собрания и Правительство региона за слаженную продуктивную работу, подчеркнув, что в области продолжалась реализация национальных проектов, модернизация системы образования, здравоохранения, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

«Только в прошлом году был построен 41 социальный объект в 21 муниципалитете. Это детские сады, школы, дома культуры, 31 ФАП и две амбулатории — те объекты, которые долго ждали люди, — напомнил Аркадий Фомин. — Мы видим, что принимаемые нами законы благодаря финансовой обеспеченности реально работают. За 2024 год более 5 тысяч семей получили единовременную выплату при рождении ребенка. Более 250 многодетных семей воспользовались правом на компенсацию взамен предоставления земельных участков. На эти цели было выделено 50 млн рублей. Региональный материнский капитал получили почти 2 тысячи семей. При корректировках бюджета дополнительные средства мы добавляли на решение ключевых вопросов: поддержку участников СВО и их близких, льготные лекарства, выплаты медицинским работникам, благоустройство территорий. Сегодня, как и прежде, перед нами стоит задача обеспечить эффективное расходование каждого бюджетного рубля».