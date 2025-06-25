17-летний мотоциклист без прав пострадал в ДТП в Рязанской области

Авария случилась 24 июня в Михайловском районе на 586-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, 18-летний местный житель за рулем ВАЗ-2114 не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом, и врезался в мотоцикл «Стелс Дельта», которым управлял несовершеннолетний житель райцентра. В результате происшествия подростка госпитализировали в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

17-летний мотоциклист без прав пострадал в ДТП в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Авария случилась 24 июня в Михайловском районе на 586-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, 18-летний местный житель за рулем ВАЗ-2114 не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом, и врезался в мотоцикл «Стелс Дельта», которым управлял несовершеннолетний житель райцентра.

В результате происшествия подростка госпитализировали в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.