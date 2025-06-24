В Ряжске врачи районной больницы спасли застрявшего на дереве кота
Инцидент произошел 21 июня. Отмечается, что животное провело на высоте четвертого этажа три дня. Кота достали медики. Животное осмотрели, накормили и отпустили.
В Ряжске врачи районной больницы спасли застрявшего на дереве кота. Об этом сообщает паблик Ряжской районной больницы в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел 21 июня. Отмечается, что животное провело на высоте четвертого этажа три дня.
Кота достали медики. Животное осмотрели, накормили и отпустили.