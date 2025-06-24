В Рязанской области вырос спрос на медработников

Отмечается, что с начала года разместили более 1,4 тысячи вакансий в данной сфере. Основная кадровая востребованность сосредоточена на врачах. На втором месте по доле спроса — младший медперсонал, на третьем по доле предложений о работе — фармацевты-провизоры.

В Рязанской области вырос спрос на медработников. Об этом пишет сервис HH.ru.

Отмечается, что с начала года разместили более 1,4 тысячи вакансий в данной сфере.

Основная кадровая востребованность сосредоточена на врачах. На втором месте по доле спроса — младший медперсонал, на третьем по доле предложений о работе — фармацевты-провизоры.