В Рязанской области поймали пьяную женщину за рулем авто

Инцидент произошел в поселке Александро-Невский на улице Почтовой. Сотрудники остановили для проверки автомобиль Skoda Rapid. За рулем была 42-летняя женщина. При общении полицейские заметили у нее признаки алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование она отказалась. Водителя отстранили от управления транспортным средством и составили административный протокол по ст. 12.26 ч.1 КоАП РФ. Ей грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

В Рязанской области поймали пьяную женщину за рулем авто. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Инцидент произошел в поселке Александро-Невский на улице Почтовой.

Сотрудники остановили для проверки автомобиль Skoda Rapid. За рулем была 42-летняя женщина. При общении полицейские заметили у нее признаки алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование она отказалась.

Водителя отстранили от управления транспортным средством и составили административный протокол по ст. 12.26 ч.1 КоАП РФ. Ей грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.