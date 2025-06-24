В Рязани волонтеры спасли трехлетнего ребенка, запертого в квартире

Отмечается, что взрослые не могли попасть в квартиру из-за неисправности замка. Мальчик находился внутри один. Спасатели помогли вскрыть дверь. Отмечается, что с ребенком все в порядке.