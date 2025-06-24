В Рязани волонтеры спасли котенка, застрявшего в отверстии кабины трактора
Отмечается, что в отверстии кабины трактора застряла голова котенка. На место вызвали волонтеров. Для того, чтобы спасти животное, понадобилась болгарка. «Спасательная операция была проведена успешно, котенок освобожден и передан заявителям», — говорится в сообщении. В комментариях к посту рязанцы сообщили, что котенок обрел новый дом. Ему дали кличку Яшка. Кроме того, волонтеры спасли кошку, застрявшую в керамическом коробе санузла. Также достали котенка, который упал в подвал.
В Рязани волонтеры спасли котенка, застрявшего в отверстии кабины трактора. Об этом 24 июня сообщил МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева в соцсетях.
Отмечается, что в отверстии кабины трактора застряла голова котенка. На место вызвали волонтеров. Для того, чтобы спасти животное, понадобилась болгарка.
«Спасательная операция была проведена успешно, котенок освобожден и передан заявителям», — говорится в сообщении.
В комментариях к посту рязанцы сообщили, что котенок обрел новый дом. Ему дали кличку Яшка.
Кроме того, волонтеры спасли кошку, застрявшую в керамическом коробе санузла. Также достали котенка, который упал в подвал.
Фото: МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева