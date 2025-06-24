В Рязани участник СВО стал депутатом гордумы
Алексею Трандушину передали мандат после досрочного прекращения полномочий Надежды Дреминой. Депутат получил удостоверение и стал членом комитета по вопросам местного самоуправления, общественной безопасности, регламенту и депутатской этике. Отмечается, что Алексей Трандушин является участником СВО. «Мы очень рады, что в наших рядах появился такой замечательный человек», — отметила глава муниципального образования Татьяна Панфилова. Напомним, ранее гордума досрочно прекратила полномочия депутата Надежды Дреминой.
В Рязани новый депутат приступил к исполнению полномочий. Об этом стало известно на заседании гордумы во вторник, 24 июня.
Алексею Трандушину передали мандат после досрочного прекращения полномочий Надежды Дреминой. Депутат получил удостоверение и стал членом комитета по вопросам местного самоуправления, общественной безопасности, регламенту и депутатской этике.
Отмечается, что Алексей Трандушин является участником СВО.
«Мы очень рады, что в наших рядах появился такой замечательный человек», — отметила глава муниципального образования Татьяна Панфилова.
Напомним, ранее гордума досрочно прекратила полномочия депутата Надежды Дреминой.
Фото «Единая Россия»