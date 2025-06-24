В Рязани осудили иностранца за убийство знакомого в 2012 году

По данным следствия, в 2012 году иностранец вместе со своим знакомым избили жителя Спасского района. От полученных травм пострадавший скончался в больнице. Отмечается, что с места происшествия оба нападавших скрылись, один из них покинул территорию России. В 2013 году одного из убийц осудили. Второй мужчина до настоящего времени находится в международном розыске. В апреле 2025 года следователями собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу в его отсутствие. Суд назначил иностранцу наказание в виде 9 лет колонии строгого режима.

В Рязани осудили иностранца за убийство знакомого в 2012 году. Об этом сообщает региональный СК.

По данным следствия, в 2012 году иностранец вместе со своим знакомым избили жителя Спасского района. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Отмечается, что с места происшествия оба нападавших скрылись, один из них покинул территорию России.

В 2013 году одного из убийц осудили. Второй мужчина до настоящего времени находится в международном розыске. В апреле 2025 года следователями собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу в его отсутствие.

Суд назначил иностранцу наказание в виде 9 лет колонии строгого режима.