В Рязани неизвестный устроил ДТП и скрылся

Инцидент произошел в понедельник, 23 июня, на улице Новикова Прибоя. «Сработала сигналка, вышел на улицу через 3 минуты и никого нет. Так вот, даю сутки чтобы связались со мной, иначе в полицию обращусь. Регистратор же все записал. Известно, что была Renault и даже видели какой цвет машины, так что лучше выйти на связь», — написал автор поста.