В Рязани неизвестный устроил ДТП и скрылся
Инцидент произошел в понедельник, 23 июня, на улице Новикова Прибоя. «Сработала сигналка, вышел на улицу через 3 минуты и никого нет. Так вот, даю сутки чтобы связались со мной, иначе в полицию обращусь. Регистратор же все записал. Известно, что была Renault и даже видели какой цвет машины, так что лучше выйти на связь», — написал автор поста.
В Рязани неизвестный устроил ДТП и скрылся. Об этом сообщили в группе «ПУВР» ВКонтакте.
Инцидент произошел в понедельник, 23 июня, на улице Новикова Прибоя.
«Сработала сигналка, вышел на улицу через 3 минуты и никого нет. Так вот, даю сутки чтобы связались со мной, иначе в полицию обращусь. Регистратор же все записал. Известно, что была Renault и даже видели какой цвет машины, так что лучше выйти на связь», — написал автор поста.
Фото: группа «ПУВР» ВКонтакте.