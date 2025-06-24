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В Рязани машина съехала в кювет и загорелась, пострадали четыре человека
Авария случилась утром 23 июня в районе дома № 52/20 на улице Прижелезнодорожной. По предварительной информации, 18-летний рязанец за рулем автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением и съехал с дороги, после чего произошел пожар. В результате происшествия водитель, а также его пассажиры в возрасте 18-ти, 19-ти и 20-ти лет с травмами обращались за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Рязани машина съехала в кювет и загорелась, пострадали четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Авария случилась утром 23 июня в районе дома № 52/20 на улице Прижелезнодорожной. По предварительной информации, 18-летний рязанец за рулем автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением и съехал с дороги, после чего произошел пожар.

В результате происшествия водитель, а также его пассажиры в возрасте 18-ти, 19-ти и 20-ти лет с травмами обращались за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.