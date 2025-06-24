В России запретили подросткам открывать счета в банках без согласия родителей

Запрет коснется подростков от 14 до 18 лет. При этом согласие родителя не будет требоваться, если счет открывается несовершеннолетними, которые приобрели дееспособность в случае вступления в брак или эмансипации. Соответствующий закон вступит в силу с 1 августа 2025 года.

В России запретили подросткам открывать счета в банках без согласия родителей. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин во вторник, 24 июня, передало ТАСС.

Запрет коснется подростков от 14 до 18 лет. При этом согласие родителя не будет требоваться, если счет открывается несовершеннолетними, которые приобрели дееспособность в случае вступления в брак или эмансипации.

Соответствующий закон вступит в силу с 1 августа 2025 года.