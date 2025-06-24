В России выросло число веб-атак на онлайн-магазины

Эксперт отметил, что среди этих атак доля сканеров, предназначенных для поиска уязвимостей в веб-приложениях, выросла на 14% — до 98%. Злоумышленники стремятся обнаружить слабые места в системах, чтобы вывести их из строя или получить доступ к конфиденциальной информации компаний и их клиентов. Кроме того, увеличилось количество атак, происходящих в ночное время. Хакеры проявляют упорство и продолжают свои попытки, несмотря на то что онлайн-ресурсы компаний защищены. В связи с этим интернет-магазинам рекомендуется внедрять круглосуточную защиту от веб-атак, грамотно настраиваемую специалистами по информационной безопасности, и обеспечивать финансовые гарантии для поддержания этой защиты.

За первое полугодие 2025 года количество веб-атак на онлайн-магазины увеличилось почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 87,4 миллиона. Об этом сообщил Алексей Пашков, руководитель направления WAF группы компаний «Солар», передает «Газета. ру».

Эксперт отметил, что среди этих атак доля сканеров, предназначенных для поиска уязвимостей в веб-приложениях, выросла на 14% — до 98%. Злоумышленники стремятся обнаружить слабые места в системах, чтобы вывести их из строя или получить доступ к конфиденциальной информации компаний и их клиентов.

Кроме того, увеличилось количество атак, происходящих в ночное время. Хакеры проявляют упорство и продолжают свои попытки, несмотря на то что онлайн-ресурсы компаний защищены.

В связи с этим интернет-магазинам рекомендуется внедрять круглосуточную защиту от веб-атак, грамотно настраиваемую специалистами по информационной безопасности, и обеспечивать финансовые гарантии для поддержания этой защиты.