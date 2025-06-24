В России выросли цены на морковь, подсолнечное масло и курицу

Отмечается, что морковь подорожала на 16,7%, подсолнечное масло — на 13,4%, а куриные тушки — на 5,7%. Кроме того, подешевели детский мармелад, бананы, черный чай, сливочное масло и яйца.

В России выросли цены на морковь, подсолнечное масло и курицу. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на экономиста Александра Абрамова.

Отмечается, что морковь подорожала на 16.7%, подсолнечное масло — на 13,4%, а куриные тушки — на 5,7%.

Кроме того, подешевели детский мармелад, бананы, черный чай, сливочное масло и яйца.