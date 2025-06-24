В России перенесли крайний срок оплаты ЖКХ

Во вторник, 24 июня, Путин подписал закон о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10-го на 15-е число месяца. Отмечается, что проект приняли для удобства граждан, так как многие получают зарплаты 12-го или 15-го числа.