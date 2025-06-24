В России хотят создать учебник по истории Союзного государства РФ и Белоруссии
Отмечается, что бюджетная заявка на финансирование создания учебника в 2026 году уже отправлена. Напомним, ранее посол РФ в Минске Борис Грызлов называл необходимым введение таких учебников для устранения разночтений в трактовке некоторых событий в истории СССР и Российской империи.
В 2026—2027 годах в России хотят создать учебник по истории Союзного государства РФ и Белоруссии Об этом пишут «
Отмечается, что бюджетная заявка на финансирование создания учебника в 2026 году уже отправлена.
Напомним, ранее посол РФ в Минске Борис Грызлов называл необходимым введение таких учебников для устранения разночтений в трактовке некоторых событий в истории СССР и Российской империи.