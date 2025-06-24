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В Москве мужчина зарезал супругу на глазах ребенка

В Москве ревнивый муж зарезал свою жену на глазах у их дочери. Об этом сообщает телеграм-канал «Плохие новости».

Пара жила вместе около 14 лет. Супруги постоянно конфликтовали из-за подозрений мужчины в неверности супруги. Последняя ссора закончилась трагедией: подозреваемый, находясь в состоянии сильного эмоционального напряжения, нанес жене шесть ударов ножом. Это произошло на глазах 12-летней девочки, которая смогла выбраться из квартиры и позвать на помощь прохожих.

Однако, медицинская помощь прибыла слишком поздно, пострадавшая скончалась ещё до приезда врачей. После убийства мужчина покинул квартиру, бросив там собственный паспорт и мобильный телефон. Правоохранительные органы ведут активные поиски подозреваемого.