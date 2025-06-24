В Госдуме запретили Apple препятствовать установке RuStore на свои гаджеты

Соответствующий законопроект принят во втором и третьем чтении. На телефонах и планшетах, продаваемых в России, с 1 сентября должна быть обеспечена возможность установки и обновления единого магазина и других приложений отечественных разработчиков.