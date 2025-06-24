Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 24
22°
Срд, 25
19°
Чтв, 26
17°
ЦБ USD 78.29 -0.21 24/06
ЦБ EUR 89.84 -0.3 24/06
Нал. USD 79.50 / 79.65 24/06 15:25
Нал. EUR 90.51 / 91.12 24/06 15:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
11 минут назад
63
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
26 333
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
17 июня 12:43
16 188
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
33 497
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Госдуме поддержали десятикратное повышение платы за водопользование
Парламентарий отреагировал на идею увеличить плату за использование водных ресурсов в 10 раз. Он считает, что это позволит привлечь дополнительные средства в бюджет, не оказывая значительного влияния на экономику большинства предприятий. Якубовский уточнил, что мера будет распространяться только на коммерческие организации, а тарифы для населения останутся неизменными. Он подчеркнул важность контроля, чтобы повышение ставок не отразилось на стоимости воды для граждан. Депутат отметил, что оплата за потребление воды должна производиться по фактическому объему, а не по нормативам, что является справедливой и разумной практикой.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский поддержал предложение Счетной палаты (СП) о повышении доходов бюджета за счет сферы водопользования. Об этом пишет «Лента. ру»

Парламентарий отреагировал на идею увеличить плату за использование водных ресурсов в 10 раз. Он считает, что это позволит привлечь дополнительные средства в бюджет, не оказывая значительного влияния на экономику большинства предприятий.

Якубовский уточнил, что мера будет распространяться только на коммерческие организации, а тарифы для населения останутся неизменными. Он подчеркнул важность контроля, чтобы повышение ставок не отразилось на стоимости воды для граждан.

Депутат отметил, что оплата за потребление воды должна производиться по фактическому объему, а не по нормативам, что является справедливой и разумной практикой.