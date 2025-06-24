В Госдуме поддержали десятикратное повышение платы за водопользование

Парламентарий отреагировал на идею увеличить плату за использование водных ресурсов в 10 раз. Он считает, что это позволит привлечь дополнительные средства в бюджет, не оказывая значительного влияния на экономику большинства предприятий. Якубовский уточнил, что мера будет распространяться только на коммерческие организации, а тарифы для населения останутся неизменными. Он подчеркнул важность контроля, чтобы повышение ставок не отразилось на стоимости воды для граждан. Депутат отметил, что оплата за потребление воды должна производиться по фактическому объему, а не по нормативам, что является справедливой и разумной практикой.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский поддержал предложение Счетной палаты (СП) о повышении доходов бюджета за счет сферы водопользования. Об этом пишет «Лента. ру»

Парламентарий отреагировал на идею увеличить плату за использование водных ресурсов в 10 раз. Он считает, что это позволит привлечь дополнительные средства в бюджет, не оказывая значительного влияния на экономику большинства предприятий.

Якубовский уточнил, что мера будет распространяться только на коммерческие организации, а тарифы для населения останутся неизменными. Он подчеркнул важность контроля, чтобы повышение ставок не отразилось на стоимости воды для граждан.

Депутат отметил, что оплата за потребление воды должна производиться по фактическому объему, а не по нормативам, что является справедливой и разумной практикой.