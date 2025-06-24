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В Дядькове сбили мотоциклиста
Авария случилась на перекрестке улиц Большой и Сережина Гора. На кадрах видно лежащий на дороге транспорт, а рядом человек без сознания. Очевидцы пришли на помощь пострадавшему, судя по их словам, мужчина дышит. Подробности происшествия неизвестны. Официальная информация не поступала.

В Дядькове сбили мотоциклиста. Об этом во вторник, 24 июня, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Рязань».

Авария случилась на перекрестке улиц Большой и Сережина Гора. На кадрах видно лежащий на дороге транспорт, а рядом человек без сознания. Очевидцы пришли на помощь пострадавшему, судя по их словам, мужчина дышит.

Подробности происшествия неизвестны. Официальная информация не поступала.