В Дядькове сбили мотоциклиста

Авария случилась на перекрестке улиц Большой и Сережина Гора. На кадрах видно лежащий на дороге транспорт, а рядом человек без сознания. Очевидцы пришли на помощь пострадавшему, судя по их словам, мужчина дышит. Подробности происшествия неизвестны. Официальная информация не поступала.