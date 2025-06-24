В центре Рязани молодые люди устроили драку

Отмечается, что инцидент произошел рано утром 24 июня на площади Ленина. «Молодой человек в белой кофте начал потасовку, дрался со всеми, напал на девушку одного из своих „друзей“», — написал автор. По данным очевидцев, на место вызвали полицейских, заявление написано.