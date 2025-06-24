Трамп: Иран и Израиль заключили соглашение о прекращении огня

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что соглашение было достигнуто при посредничестве США и Катара. Трамп сначала позвонил Нетаньяху, а затем премьеру Катара и попросил его привлечь Иран. Катарский эмир заручился поддержкой Ирана в телефонном разговоре. Позже Трамп сообщил, что режим прекращения огня между Израилем и Ираном вступил в силу.