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Telegraph: страны НАТО могут разместить на границе с Россией миллионы мин
Речь идет о Прибалтике, Польше и Финляндии. Сказано, что они готовы заминировать районы вдоль границ с Россией, тем самым создав в Европе новый железный занавес. «От Лапландии на крайнем севере Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши над Европой опустится новый железный занавес». Каждая страна НАТО вдоль этой линии решила, что сдерживание российского вторжения требует принятия оборонительных мер, которые ранее считались немыслимыми. В случае необходимости они засеют тихие сосновые леса и березовые рощи вдоль своих границ миллионами мин", — говорится в сообщении.

Страны НАТО могут разместить на границе с Россией миллионы мин. Об этом 24 июня сообщило ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

Речь идет о Прибалтике, Польше и Финляндии. Сказано, что они готовы заминировать районы вдоль границ с Россией, тем самым создав в Европе новый железный занавес.

«От Лапландии на крайнем севере Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши над Европой опустится новый железный занавес», — говорится в сообщении.

В публикации напомнили, что Эстония, Финляндия, Латвия, Польша и Литва объявили о выходе из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин.