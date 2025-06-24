Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 24
22°
Срд, 25
19°
Чтв, 26
17°
ЦБ USD 78.29 -0.21 24/06
ЦБ EUR 89.84 -0.3 24/06
Нал. USD 79.50 / 79.65 24/06 15:25
Нал. EUR 90.51 / 91.12 24/06 15:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
11 минут назад
63
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
26 333
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
17 июня 12:43
16 188
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
33 497
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
На рязанском предприятии погиб сотрудник
Михайловским межрайонным следственным отделом СК РФ по Рязанской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 Уголовного кодекса РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека») по факту гибели рабочего на производстве. Установлено, что в мае 2025 года электромеханик, родившийся в 1968 году, находился на своем рабочем месте на территории предприятия, расположенного в Михайловском районе Рязанской области. Во время исполнения трудовых обязанностей мужчина получил смертельную электротравму, скончавшись непосредственно на месте происшествия. Расследование продолжается: следователи проводят необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося. Будет проведена тщательная проверка соблюдения работодателем правил охраны труда и мер безопасности при проведении производственных работ. Результаты расследования позволят установить степень ответственности должностных лиц предприятия за произошедшую трагедию.

Михайловским межрайонным следственным отделом СК РФ по Рязанской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 Уголовного кодекса РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека») по факту гибели рабочего на производстве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Установлено, что в мае 2025 года электромеханик, родившийся в 1968 году, находился на своем рабочем месте на территории предприятия, расположенного в Михайловском районе Рязанской области. Во время исполнения трудовых обязанностей мужчина получил смертельную электротравму, скончавшись непосредственно на месте происшествия.

Расследование продолжается: следователи проводят необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося. Будет проведена тщательная проверка соблюдения работодателем правил охраны труда и мер безопасности при проведении производственных работ.