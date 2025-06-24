На рязанском предприятии погиб сотрудник

Михайловским межрайонным следственным отделом СК РФ по Рязанской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 Уголовного кодекса РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека») по факту гибели рабочего на производстве. Установлено, что в мае 2025 года электромеханик, родившийся в 1968 году, находился на своем рабочем месте на территории предприятия, расположенного в Михайловском районе Рязанской области. Во время исполнения трудовых обязанностей мужчина получил смертельную электротравму, скончавшись непосредственно на месте происшествия. Расследование продолжается: следователи проводят необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося. Будет проведена тщательная проверка соблюдения работодателем правил охраны труда и мер безопасности при проведении производственных работ. Результаты расследования позволят установить степень ответственности должностных лиц предприятия за произошедшую трагедию.

Михайловским межрайонным следственным отделом СК РФ по Рязанской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 Уголовного кодекса РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека») по факту гибели рабочего на производстве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Установлено, что в мае 2025 года электромеханик, родившийся в 1968 году, находился на своем рабочем месте на территории предприятия, расположенного в Михайловском районе Рязанской области. Во время исполнения трудовых обязанностей мужчина получил смертельную электротравму, скончавшись непосредственно на месте происшествия.

Расследование продолжается: следователи проводят необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося. Будет проведена тщательная проверка соблюдения работодателем правил охраны труда и мер безопасности при проведении производственных работ.