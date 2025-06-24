С 10 улиц в Рязани убрали упавшие деревья

Волонтерам поступили заявки от местных жителей с просьбой убрать упавшие деревья. Работы прошли на улицах Гагарина, Старореченской, Энгельса, Медицинской, Есенина, Новикова-Прибоя, Ленинского Комсомола, а также Московском шоссе, Восточной окружной, в Комсомольском переулке.

С 10 улиц в Рязани убрали упавшие деревья. Об этом 24 июня РЗН. инфо сообщили в МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева.

Волонтерам поступили заявки от местных жителей с просьбой убрать упавшие деревья. Работы прошли на улицах Гагарина, Старореченской, Энгельса, Медицинской, Есенина, Новикова-Прибоя, Ленинского Комсомола, а также Московском шоссе, Восточной окружной, в Комсомольском переулке.

Фото: МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева