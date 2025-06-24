Рязанский художник приступил к работе над муралом в Перми в рамках фестиваля

Александр Демкин распишет фасад дома № 49 на улице Островского. Фестиваль «Монумент Арт» будет проходить все лето и объединит живописцев со всей России. Ожидается, что во время мероприятия в городе обновят имеющиеся изображения и создадут новые.

Рязанский художник приступил к работе над муралом в Перми в рамках фестиваля «Монумент Арт». Об этом сообщили в соцсетях события.

Александр Демкин распишет фасад дома № 49 на улице Островского.

Фестиваль «Монумент Арт» будет проходить все лето и объединит живописцев со всей России. Ожидается, что во время мероприятия в городе обновят имеющиеся изображения и создадут новые.

Фото: соцсети фестиваля «Монумент Арт»