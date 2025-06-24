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Рязанские следователи направили в суд дело об 11 мигрантах-наркоторговцах
Среди фигурантов 8 женщин. Они пытались распространять запрещенные вещества через интернет. По версии следствия, злоумышленники работали на нелегальный интернет-магазин и сбывали наркотики в трех областях. Четверо сообщников были закладчиками, шестеро — работали с оптовыми партиями. Одна женщина занималась вербовкой наркокурьеров, обучала их и подбирала квартиры. Преступную деятельность полицейские пресекли в 2024 году. Установлено, что все иностранцы проживали в России незаконно. Их заключили под стражу. В квартирах и тайниках изъяли метадон, мефедрон и героин общей массой свыше 11 килограммов.

Рязанские следователи УМВД направили в суд дело об 11 мигрантах-наркоторговцах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Среди фигурантов 8 женщин. Они пытались распространять запрещенные вещества через интернет.

По версии следствия, злоумышленники работали на нелегальный интернет-магазин и сбывали наркотики в трех областях. Четверо сообщников были закладчиками, шестеро — работали с оптовыми партиями. Одна женщина занималась вербовкой наркокурьеров, обучала их и подбирала квартиры.

Преступную деятельность полицейские пресекли в 2024 году. Установлено, что все иностранцы проживали в России незаконно. Их заключили под стражу.

В квартирах и тайниках изъяли метадон, мефедрон и героин общей массой свыше 11 килограммов.

В одном производстве соединили 13 уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч. ч. 3,4,5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном, крупном и особо крупном размерах), и ч.2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).

Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.