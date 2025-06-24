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Рязанская полиция задержала объявленного в федеральный розыск мужчину
Ранее злоумышленника обвинили в неуплате алиментов (статья 157 УК РФ). Мужчина скрылся от суда, из-за чего его объявили в федеральный розыск. Оперативники установили местонахождение 35-летнего жителя Шацкого района и задержали его. Мужчину доставили в отдел полиции. Его передадут инициаторам розыска.

Полицейские задержали в Шацком районе злоумышленника, объявленного в федеральный розыск. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба УМВД по региону в соцсетях.

Ранее злоумышленника обвинили в неуплате алиментов (статья 157 УК РФ). Мужчина скрылся от суда, из-за чего его объявили в федеральный розыск. Оперативники установили местонахождение 35-летнего жителя Шацкого района и задержали его.

Мужчину доставили в отдел полиции. Его передадут инициаторам розыска.