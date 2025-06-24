Рязанец Петр Замахин набрал 100 баллов по физике и информатике на ЕГЭ

Министерство образования Рязанской области сообщило о результатах Единого государственного экзамена (ЕГЭ), прошедшего в основной период. Среди выпускников региона особенно отличился ученик школы № 72 города Рязани — Петр Замахин. Парень продемонстрировал выдающиеся успехи, набрав высшие оценки сразу по двум дисциплинам: физике и информатике. По каждому из предметов Петр получил 100 баллов, а по профильной математике у него — 97 баллов. Это далеко не первый успех Петра. Ранее он неоднократно побеждал в олимпиадах по точным наукам, включая Всероссийскую олимпиаду школьников, участвовал и занимал призовые места в конкурсах по различным предметам. В частности, талантливый школьник стал призёром Всероссийского конкурса юных переводчиков. За достижения в учебе в нынешнем учебном году Пётр удостоен именной стипендии губернатора Рязанской области.

Министерство образования Рязанской области сообщило о результатах Единого государственного экзамена (ЕГЭ), прошедшего в основной период. Среди выпускников региона особенно отличился ученик школы № 72 города Рязани — Петр Замахин.

Парень продемонстрировал выдающиеся успехи, набрав высшие оценки сразу по двум дисциплинам: физике и информатике. По каждому из предметов Петр получил 100 баллов, а по профильной математике у него — 97 баллов.

Это далеко не первый успех Петра. Ранее он неоднократно побеждал в олимпиадах по точным наукам, включая Всероссийскую олимпиаду школьников, участвовал и занимал призовые места в конкурсах по различным предметам. В частности, талантливый школьник стал призёром Всероссийского конкурса юных переводчиков. За достижения в учебе в нынешнем учебном году Пётр удостоен именной стипендии губернатора Рязанской области.

Стоит отметить, что в 2025 году это уже второй выпускник региона, показавший столь высокие результаты. Предыдущей стала Арина Меркушкина из школы № 69, получившая максимальные баллы по русскому языку и математике.

Фото: Министерство образования Рязанской области