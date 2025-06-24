Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 24
22°
Срд, 25
19°
Чтв, 26
17°
ЦБ USD 78.39 0.1 25/06
ЦБ EUR 91.74 1.9 25/06
Нал. USD 79.50 / 80.00 24/06 18:30
Нал. EUR 90.51 / 91.00 24/06 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
4 часа назад
656
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
26 966
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
17 июня 12:43
16 653
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
33 932
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанец Петр Замахин набрал 100 баллов по физике и информатике на ЕГЭ
Министерство образования Рязанской области сообщило о результатах Единого государственного экзамена (ЕГЭ), прошедшего в основной период. Среди выпускников региона особенно отличился ученик школы № 72 города Рязани — Петр Замахин. Парень продемонстрировал выдающиеся успехи, набрав высшие оценки сразу по двум дисциплинам: физике и информатике. По каждому из предметов Петр получил 100 баллов, а по профильной математике у него — 97 баллов. Это далеко не первый успех Петра. Ранее он неоднократно побеждал в олимпиадах по точным наукам, включая Всероссийскую олимпиаду школьников, участвовал и занимал призовые места в конкурсах по различным предметам. В частности, талантливый школьник стал призёром Всероссийского конкурса юных переводчиков. За достижения в учебе в нынешнем учебном году Пётр удостоен именной стипендии губернатора Рязанской области.

Министерство образования Рязанской области сообщило о результатах Единого государственного экзамена (ЕГЭ), прошедшего в основной период. Среди выпускников региона особенно отличился ученик школы № 72 города Рязани — Петр Замахин.

Парень продемонстрировал выдающиеся успехи, набрав высшие оценки сразу по двум дисциплинам: физике и информатике. По каждому из предметов Петр получил 100 баллов, а по профильной математике у него — 97 баллов.

Это далеко не первый успех Петра. Ранее он неоднократно побеждал в олимпиадах по точным наукам, включая Всероссийскую олимпиаду школьников, участвовал и занимал призовые места в конкурсах по различным предметам. В частности, талантливый школьник стал призёром Всероссийского конкурса юных переводчиков. За достижения в учебе в нынешнем учебном году Пётр удостоен именной стипендии губернатора Рязанской области.

Стоит отметить, что в 2025 году это уже второй выпускник региона, показавший столь высокие результаты. Предыдущей стала Арина Меркушкина из школы № 69, получившая максимальные баллы по русскому языку и математике.

Фото: Министерство образования Рязанской области