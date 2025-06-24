Рязанцы сообщили о пробке на Солотчинском мосту
По словам очевидцев, движение затруднено в сторону Солотчи. В комментариях к посту рязанцы сообщают о ДТП. Подробности не указаны. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено.
Рязанцы сообщили о пробке на Солотчинском мосту. Пост об этом опубликован 24 июня в группе «Дороги Рязани» в «ВК».
По словам очевидцев, движение затруднено в сторону Солотчи. В комментариях к посту рязанцы сообщают о ДТП. Подробности не указаны.
Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено.
Фото: группа «Дороги Рязани» в «ВК»