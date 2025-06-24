Рязанцы останутся без горячей воды с 24 июня

МУП «РМПТС» информирует о проведении планово-профилактических работ, в связи с чем горячее водоснабжение будет отключено с 24 июня по 7 июля по следующим адресам: 3-й пер. МОГЭС, д. 3; 3-й Мопровский пер., д. 2, 4 к. 1; ул. Весенняя, д. 1/28, 3/15, 4, 5, 7, 7/1, 9, 9/1, 11; ул. Вокзальная, д. 5, 7, 26, 28, 38, 42, 89, 89А, 91, 97, 99, 101; ул. Высоковольтная, д. 5/1, 11, 14, 16 и др.; ул. Дзержинского, д. 24 к. 1, 24/26; пл. Димитрова, д. 3; ул. Профессора Никулина, д. 4, 6 и др.; ул. МОГЭС, д. 14, 16 и др.; Первомайский проспект, д. 58 к. 1 и др.; ул. Пушкина, д. 54; ул. Семена Середы, д. 27, 36; Троллейбусный пер., д. 6, 21; ул. Чкалова, д. 1 и др.; ул. Шевченко, д. 27 и др. Также отключения коснутся объектов социальной инфраструктуры: детских садов (№ 10, 36, 48, 75, 139, 159), школ (№ 13, 17), РГМУ им. Павлова и городской поликлиники № 2.

МУП «РМПТС» информирует о проведении планово-профилактических работ, в связи с чем горячее водоснабжение будет отключено с 24 июня по 7 июля по следующим адресам:

3-й пер. МОГЭС, д. 3;

3-й Мопровский пер., д. 2, 4 к. 1;

ул. Весенняя, д. 1/28, 3/15, 4, 5, 7, 7/1, 9, 9/1, 11;

ул. Вокзальная, д. 5, 7, 26, 28, 38, 42, 89, 89А, 91, 97, 99, 101;

ул. Высоковольтная, д. 5/1, 11, 14, 16 и др.;

ул. Дзержинского, д. 24 к. 1, 24/26;

пл. Димитрова, д. 3;

ул. Профессора Никулина, д. 4, 6 и др.;

ул. МОГЭС, д. 14, 16 и др.;

Первомайский проспект, д. 58 к. 1 и др.;

ул. Пушкина, д. 54;

ул. Семена Середы, д. 27, 36;

Троллейбусный пер., д. 6, 21;

ул. Чкалова, д. 1 и др.;

ул. Шевченко, д. 27 и др.

Также отключения коснутся объектов социальной инфраструктуры: детских садов (№ 10, 36, 48, 75, 139, 159), школ (№ 13, 17), РГМУ им. Павлова и городской поликлиники № 2.

Информация о планируемых отключениях доступна в личных кабинетах граждан на порталах ГИС ЖКХ и «Госуслуги». Сроки работ могут быть изменены по согласованию с администрацией города. Полный список абонентов с отключением горячего водоснабжения в июне можно найти на официальном сайте предприятия в разделе «Новости» и на странице в ВКонтакте.

При возникновении вопросов или необходимости в дополнительной информации, звоните по телефону: 55-05-86.