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Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 25 июня
В среду, 25 июня, c 09:00 до 17:00 ресурса не будет на пяти улицах. Без воды останутся сотни рязанцев.

Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 25 июня. Об этом сообщает «Водоканал».

В среду, 25 июня, c 09:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам:

  • улица Белинского, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 19/37, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32;
  • улица Боголюбова, дома №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19 корп.1, 20, 21, 22, 22лит. Б, 23, 23-а, 24, 25, 25 корп.1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36стр.1, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 62-а, 63, 64, 64 корп.1, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76 корп.1, 76стр.3, 77, 78, 78 корп.1, 78 корп.2, 80, 80 корп.1, 81, 82, 82 корп.1, 82 корп.2, 83, 84, 84 корп.1, 85, 86, 86 строение 1, 87, 88, 88 корп.1, 89, 90, 90 корп.1, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97 корп.1, 98, 102, 102 ст 2 (Газель сервис 62), 105 (Административное здание), 107, 109 (ООО Мастер-еврогейт), 123 (ООО Компрессор САС), 125 (Административное здание);
  • улица Макаренко, дома №№ 1 (ОГБОУ Рязанская школа-интернат), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46 корп.1;
  • проезд Белинского, дома №№ 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17;
  • улица Тургенева, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15/17, 16, 16 корп.1, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30.