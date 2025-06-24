Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 24
21°
Срд, 25
20°
Чтв, 26
16°
ЦБ USD 78.29 -0.21 24/06
ЦБ EUR 89.84 -0.3 24/06
Нал. USD 79.50 / 79.93 24/06 10:25
Нал. EUR 90.50 / 91.47 24/06 10:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
25 608
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
17 июня 12:43
15 653
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
33 011
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
3 июня 13:30
46 627
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанцам рассказали об опасности ранних арбузов и дынь
Покупать ранние арбузы можно только из жарких стран, таких как Иран, Тайланд, Египет. Отмечается, что для выращивания арбуза по ускоренной технологии в наших регионах нужно усиленно стимулировать различными препаратами и минеральными удобрениями. Основные — это нитраты, которые ускоряют рост и созревание плода.

Рязанцам рассказали об опасности ранних арбузов и дынь. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Соснину.

По ее словам, покупать ранние арбузы можно только из жарких стран, таких как Иран, Тайланд, Египет.

Отмечается, что для выращивания арбуза по ускоренной технологии в наших регионах нужно усиленно стимулировать различными препаратами и минеральными удобрениями. Основные — это нитраты, которые ускоряют рост и созревание плода.

Врач заметила, что при повседневном употреблении нитратов в организме могут образовываться нитрозамины, которые являются канцерогенными веществами.