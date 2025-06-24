Рязанцам рассказали об опасности ранних арбузов и дынь

Покупать ранние арбузы можно только из жарких стран, таких как Иран, Тайланд, Египет. Отмечается, что для выращивания арбуза по ускоренной технологии в наших регионах нужно усиленно стимулировать различными препаратами и минеральными удобрениями. Основные — это нитраты, которые ускоряют рост и созревание плода.

Рязанцам рассказали об опасности ранних арбузов и дынь. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Соснину.

По ее словам, покупать ранние арбузы можно только из жарких стран, таких как Иран, Тайланд, Египет.

Отмечается, что для выращивания арбуза по ускоренной технологии в наших регионах нужно усиленно стимулировать различными препаратами и минеральными удобрениями. Основные — это нитраты, которые ускоряют рост и созревание плода.

Врач заметила, что при повседневном употреблении нитратов в организме могут образовываться нитрозамины, которые являются канцерогенными веществами.