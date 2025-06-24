Рязанцам назвали высокооплачиваемые вакансии июня

Больше всего в Рязани готовы платить врачу стоматологу-ортопеду. Компания предлагает зарплату от 300 тыс. рублей. На втором месте — вакансия инженера-технолога по станкам ЧПУ с зарплатой от 150 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь высшее образование и релевантный опыт работы от двух лет. Далее идет водитель с зарплатой от 130 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь опыт работы от одного года.

Рязанцам назвали высокооплачиваемые вакансии июня. Об этом пишет сервис SuperJob.

Больше всего в Рязани готовы платить врачу стоматологу-ортопеду. Компания предлагает зарплату от 300 тыс. рублей.

На втором месте — вакансия инженера-технолога по станкам ЧПУ с зарплатой от 150 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь высшее образование и релевантный опыт работы от двух лет.

Далее идет водитель с зарплатой от 130 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь релевантный опыт работы от одного года.

В рейтинг также вошли вакансии менеджера по работе с ключевыми клиентами с зарплатой от 102 тыс. рублей и инженера-конструктора (от 100 тыс. рублей).