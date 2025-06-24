Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 24
21°
Срд, 25
20°
Чтв, 26
16°
ЦБ USD 78.29 -0.21 24/06
ЦБ EUR 89.84 -0.3 24/06
Нал. USD 79.50 / 79.93 24/06 10:25
Нал. EUR 90.50 / 91.47 24/06 10:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
25 608
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
17 июня 12:43
15 653
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
33 011
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
3 июня 13:30
46 627
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанцам назвали высокооплачиваемые вакансии июня
Больше всего в Рязани готовы платить врачу стоматологу-ортопеду. Компания предлагает зарплату от 300 тыс. рублей. На втором месте — вакансия инженера-технолога по станкам ЧПУ с зарплатой от 150 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь высшее образование и релевантный опыт работы от двух лет. Далее идет водитель с зарплатой от 130 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь опыт работы от одного года.

Рязанцам назвали высокооплачиваемые вакансии июня. Об этом пишет сервис SuperJob.

Больше всего в Рязани готовы платить врачу стоматологу-ортопеду. Компания предлагает зарплату от 300 тыс. рублей.

На втором месте — вакансия инженера-технолога по станкам ЧПУ с зарплатой от 150 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь высшее образование и релевантный опыт работы от двух лет.

Далее идет водитель с зарплатой от 130 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь релевантный опыт работы от одного года.

В рейтинг также вошли вакансии менеджера по работе с ключевыми клиентами с зарплатой от 102 тыс. рублей и инженера-конструктора (от 100 тыс. рублей).