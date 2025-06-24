Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 24
22°
Срд, 25
19°
Чтв, 26
17°
ЦБ USD 78.29 -0.21 24/06
ЦБ EUR 89.84 -0.3 24/06
Нал. USD 79.50 / 79.65 24/06 15:25
Нал. EUR 90.51 / 91.12 24/06 15:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
9 минут назад
54
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
26 324
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
17 июня 12:43
16 181
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
33 491
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанцам напомнили о получении компенсации за сдачу незаконного оружия
Отмечается, что нарушение гражданами правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему влечет уголовную ответственность. За добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на территории Рязанской области предусмотрена денежная компенсация.

Рязанцам напомнили о получении компенсации за сдачу незаконного оружия. Об этом сообщает Росгвардия.

Отмечается, что нарушение гражданами правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему влечет уголовную ответственность.

За добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на территории Рязанской области предусмотрена денежная компенсация:

  • боевое ручное стрелковое оружие: пистолет, револьвер — 5000 руб.;
  • боевое ручное стрелковое оружие: винтовка, карабин — 7000 руб.;
  • боевое ручное стрелковое оружие: автомат, пулемет, гранатомет — 10000;
  • переносной зенитный ракетный комплекс — 15000 руб.