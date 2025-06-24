Рязанцам напомнили о получении компенсации за сдачу незаконного оружия

Отмечается, что нарушение гражданами правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему влечет уголовную ответственность. За добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на территории Рязанской области предусмотрена денежная компенсация.