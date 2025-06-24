Рязанца задержали за мошенничество с покупкой подержанных автомобилей

Отмечается, что мужчина открыл в Саратове, Москве, Воронеже, Краснодаре автосалоны с машинами с пробегом. Поиском клиентов занимались работники колл-центра, который находился в Рязани. В салонах оформлялись сделки, но собственники проданных машин средства не получали. По делу задержаны 11 подозреваемых. Всего от действий злоумышленников пострадали не менее 95 человек, которым был причинен ущерб на сумму более 50 млн рублей.