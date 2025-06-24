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Россиян стали обманывать через фейковые порталы для переводов по СБП
По его словам, злоумышленники убеждают жителей перейти на такие страницы из-за необходимости оплатить налог на денежный выигрыш. Специалист призвал россиян совершать платежи только через официальные приложения банков и платежных систем.

Россиян стали обманывать через фейковые порталы для переводов по СБП. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта Александра Сухарева.

По его словам, злоумышленники убеждают жителей перейти на такие страницы из-за необходимости оплатить налог на денежный выигрыш.

Специалист призвал россиян совершать платежи только через официальные приложения банков и платежных систем.