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Путин ввел штрафы до полумиллиона рублей для иноагентов
Согласно документам, для граждан штраф за несоблюдение иноагентами требований Минюста составит от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 300 тысяч рублей, для юрлиц — от 300 до 500 тысяч рублей. Кроме того, теперь можно заочно привлекать иноагентов к административной ответственности за нарушение порядка их деятельности.

Президент России Владимир Путин ввел штрафы до полумиллиона рублей за несоблюдение иноагентами требований Минюста. Об этом во вторник, 24 июня, сообщило ТАСС.

Максимальный штраф для физических лиц, которых Минюст внес в свой реестр, составит 50 тысяч рублей. Должностные лица в случае нарушения должны будут выплатить до 300 тысяч рублей, а юридические — до 500 тысяч рублей.

Кроме того, иноагентов смогут заочно привлекать к административной ответственности за нарушение порядка их деятельности.