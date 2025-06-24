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Прокуратура помогла жителям рязанского села провести газ
Прокуратура Пронского района Рязанской области проверила соблюдение законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Было установлено, что в мае 2020 года по муниципальному контракту, заключённому между администрацией Орловского сельского поселения и АО «Газпром газораспределение Рязанская область», завершились работы по строительству газовой инфраструктуры в селе Пахомово. Однако местные власти не предприняли необходимых действий для официальной сдачи построенных сетей в эксплуатацию. По итогам проведённой прокурорской проверки глава администрации получил соответствующее представление. Результатом устранения нарушений стало оформление прав собственности на газовую сеть, её страхование и получение разрешения на эксплуатацию опасного производственного объекта. Теперь население получило надёжную систему газоснабжения протяжённостью около трёх километров. Теперь владельцы более пятидесяти домов обладают технической возможностью подключиться к сетям газа. Некоторые жители уже подали заявки на включение в программу социальной газификации.

Прокуратура Пронского района Рязанской области проверила соблюдение законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Установили, что в мае 2020 года по муниципальному контракту, заключённому между администрацией Орловского сельского поселения и АО «Газпром газораспределение Рязанская область», завершились работы по строительству газовой инфраструктуры в селе Пахомово.

Однако местные власти не предприняли необходимых действий для официальной сдачи построенных сетей в эксплуатацию. По итогам проведённой прокурорской проверки глава администрации получил соответствующее представление. Результатом устранения нарушений стало оформление прав собственности на газовую сеть, её страхование и получение разрешения на эксплуатацию опасного производственного объекта.

Теперь население получило надёжную систему газоснабжения протяжённостью около трёх километров. Теперь владельцы более пятидесяти домов обладают технической возможностью подключиться к сетям газа. Некоторые жители уже подали заявки на включение в программу социальной газификации.